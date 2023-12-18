В гибели обвиняются бывший начальник кафедры университета гражданской защиты и сотрудник ГСЧС, который привез снаряд в учебный центр.

Через гибель в мае в Харьковской области двух курсантов Национального университета гражданской защиты, которым приказали разобрать снаряд, будут судить бывшего начальника кафедры вуза и работника ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, экс-начальник кафедры обвиняется в убийстве двух человек по неосторожности, незаконном обращении с боеприпасами и служебной халатности. Главному специалисту одного из отделов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области инкриминированы приобретение, хранение и передача боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Отмечается, что трагедия произошла в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области. Там на тот момент жили и учились студенты этого харьковского вуза. Смерть двух курсантов наступила в результате взрыва артиллерийского дальнобойного осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм. Еще один курсант получил ранение.

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По данным следствия, главный специалист одного из отделов ГСЧС в Сумской области, который в это время проходил повышение квалификации в этом центре, привез артснаряд по просьбе начальника одной из кафедр университета. Последний принес в учебный корпус этот снаряд.

"Он приказал курсантам разобрать боеприпас. Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что согласно должностной инструкции, именно начальник этой кафедры контролирует вопросы по охране труда, соблюдению правил противопожарной безопасности на кафедре для безопасной работы в учебных помещениях кафедры, полного исключения производственного травматизма и профзаболеваний работников. Кроме этого, в 2023 году он находился в командировке за границей, где успешно прошел курс по обезвреживанию взрывоопасных предметов по международным стандартам противоминной деятельности, то есть является квалифицированным и осведомленным специалистом в области обращения со взрывоопасными предметами и боеприпасами.

Начальник кафедры уволен из университета. Действиями обвиняемых центру и университету нанесен ущерб на общую сумму почти 4,5 миллиона гривен.

Гибель двух курсантов, разбиравших снаряд в Харьковской области - детали трагедии

31 мая в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области в результате взрыва снаряда погибли двое курсантов Национального университета гражданской защиты - Роман Слепец и Евгений Кочетов. Еще один студент получил ранение.

По данным правоохранителей, снаряд в учебный корпус принес начальник кафедры университета. Он дал студентам указание разобрать боевой припас, несмотря на их слова о том, что они – третьекурсники и еще не имеют такого опыта. Однако преподаватель настаивал на своем, заявив, что не отпустит курсантов в увольнение.

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