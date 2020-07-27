Гибель коммунальщиков в Харькове: стали известны подробности трагедии

По версии полиции, один из коммунальщиков потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое его коллег.

В Харькове четверо коммунальщиков, которые проводили ремонтные работы в колодце, погибли от отравления аммиаком.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.

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«В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове на проспекте Гагарина в ходе проведения ремонтных работ в колодце погибли четверо работников коммунального предприятия.

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