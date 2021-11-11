Задержанному в четверг должны избрать меру пресечения.

В Запорожье полиция задержала бывшего главного врача инфекционной больницы, где 4 февраля в результате пожара погибли четверо людей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что бывший главврач был объявлен в розыск в связи с игнорированием вызовов в следственное управление ГУНП в Запорожской области.

"10 ноября фигурант был задержан в порядке ст. 191 "Действия уполномоченных должностных лиц после задержания на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание" Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Киевщине в больнице произошел пожар, есть жертваЕго подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что в четверг, 11 ноября, будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в ночь на 4 февраля в Запорожье в результате пожара в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где находились больные COVID-19, погибли трое пациентов и врач.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Главного врача медучреждения Владимира Шинкаренко отстранили от исполнения обязанностей. Также фигурантом дела является ответственный за противопожарную безопасность этого медучреждения.

Автор: Светлана Макринская