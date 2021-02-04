Напомним, в результате пожара погибли три пациентки и молодая врач-анестезиолог.

В результате пожара в обласной инфекционной больнице в Запорожье погибли четыре человека. Названы их имена.

Читайте такжеПожар в COVID-больнице Запорожья: 5 февраля в области объявили днем траураВо время возгорания они находились в реанимационном блоке. Трое пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

​​​​​​Как передают vesti.ua, при пожаре погибли: Захарова Нина Ивановна, 1952 года рождения, проживала в Запорожье.

Поплавка Валентина Ивановна, 1945 года рождения, проживала в Запорожье.

Вагина Майя Соломоновна, 1930 года рождения, проживала в Запорожье.

Глива Ольга Сергеевна, 1994 года рождения, врач-анестезиолог КНП "ОИКЛ" СОЖ.

Еще три человека пострадали, среди которых два врача.

Что известно о погибшем враче Ольге Гливе

Одной из жертв трагического пожара в областной инфекционной больнице Запорожья стала 26-летняя Ольга Глива – врач-анестезиолог, которая только в прошлом году закончила интернатуру.

Коллеги Ольги рассказывают, что она была умной, сильной и жизнерадостной девушкой. Окончила университет с отличием, владела немецким языком.

После начала пандемии работала в реанимации с тяжелыми больными, отдавала работе всю себя. Иногда отрабатывала несколько суток подряд без отдыха.

Пожар в больнице в Запорожье: детали

В ночь на 4 февраля на первом этаже нового корпуса Областной инфекционной клинической больницы Запорожья произошел пожар.

По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

Спасатели обнаружили тела 4 человек, из которых - один медицинский работник.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Украины.

Президент Владимир Зеленский уже выразил соболезнования родным погибших.

В Запорожской области 5 февраля объявили траур по жертвам пожара.

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Автор: УНИАН