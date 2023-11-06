На одном из кадров видны "гранаты".

В сети опубликовали первые фото с места гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военнослужащего Геннадия Частякова, который подорвался в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Снимки обнародовала "Украинская правда". На одном из кадров видны "гранаты". Как писали СМИ, погибший получил в подарок рюмки в виде гранат.

Геннадий Частяков - погиб помощник и друг Залужного

Как писал УНИАН, вечером 6 ноября стало известно, что в доме возле Киева подорвался помощник Залужного, военнослужащий Геннадий Частяков.

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Чуть позже главнокомандующий ВСУ подтвердил его гибель, рассказав, что Частяков погиб в свой день рождения.

"Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков", - написал Залужный.

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