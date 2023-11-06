По Одессе враг ударил предположительно "Ониксом " и "Искандером-М", а также интенсивно атаковал дронами припортовую инфраструктуру.

Ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины различными типами ракет и ударными дронами. Силы обороны юга рассказали о подробностях атаки.

"По Одессе враг ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М". Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию, соответственно. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты направили дроны по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны, однако попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном.

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Отмечается, что пожар оперативно ликвидирован. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Их госпитализировали.

Кроме того, ночью враг также направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону, поврежден 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет.

Также оккупанты выпустили по Николаевщине ракету Х-59, но она уничтожена силами противовоздушной обороны.

Ночная атака оккупантов - что известно

Вечером 5 ноября на юге была объявлена воздушная тревога. В Силах обороны юга Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации и предупредили о ракетной опасности. Вскоре жители разных районов Одессы услышали громкие взрывы.

Впоследствии власти города сообщили о пятерых пострадавших, а также о попадании в здание художественного музея.

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