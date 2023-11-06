Частяков с семьей праздновал свой день рождения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова. В своем Telegram-канале Залужный рассказал, что Частяков погиб в свой день рождения.

"Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков", – написал он.

По словам главнокомандующего, в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. Он добавил, что у Частякова остались жена и четверо детей.

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Залужный также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения помощник был для него "надежным плечом" и полностью посвятил свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

"Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", – уточнил он.

Гибель Частякова: что известно

В понедельник, 6 ноября в селе Чайки под Киевом из-за детонации неизвестного взрывного предмета погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения и был госпитализирован, сообщили УНИАН в МВД.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели человека и за незаконное обращение с боеприпасами.

СМИ писали, что при осмотре квартиры правоохранители обнаружила еще пять целых гранат. Также отмечалось, что причиной гибели Частякова могло быть взрывное устройство в подарке, а не неосторожное обращение с гранатой.

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