Идет расследование дела о возможном присвоении средств, выделявшихся на ремонт после российских обстрелов.

Работники Государственного бюро расследований проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег во время ремонта энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

Как сообщают в ГБР, обыски происходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий во время ремонта оборудования ТЭЦ.

"В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для дальнейшего обналичивания и присвоения", - говорится сообщении.

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Также в ГБР отмечают, что проверяется также информация, что сами работы, в соответствии с заключенными в 2022 году договорами, фактически не выполнялись. Целью обыска на ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.

В ГБР также ответили на упреки Киевской городской администрации относительно обысков на столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго".

"Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Также работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности", - отмечали в КГГА. На это в ГБР парируют, что во время следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков участия не принимают.

В сообщении ГБР отмечается, что одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, которая была исполнителем работ. Досудебное расследование осуществляется по статьям о злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 УК Украины). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ситуация на украинских ТЭЦ - это надо знать

Еще в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что 80% оборудования ТЭЦ готово к зиме. По его словам, отремонтировано почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей. Продолжаются интенсивные ремонты, которые завершатся вовремя. Он отмечал, что отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов ГЭС мощностью почти 2,3 ГВт.

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