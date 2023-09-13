К зиме готовы 15,2 тыс котельных, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц.

Подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию. На данный момент отремонтированы 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

Об этом как сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабмина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив при этом, что Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков тепловых электростанций, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

По данным Минэнерго, всего в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.

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"Отремонтировано почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей. Продолжаются интенсивные ремонты, которые завершатся вовремя. Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов ГЭС мощностью почти 2,3 ГВт", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, к зиме готовы 15,2 тыс котельных, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц.

Подготовка к зиме

В Украине все энергетические компании готовятся к предстоящему отопительному сезону. энергетики рекомендуют украинцам не избавляться от генераторов и держать их наготове.

"Энергоатом", компания, которая управляет всеми атомными электростанциями в стране, проводит плановые ремонты энергоблоков к предстоящему отопительному сезону. Шесть из девяти блоков АЭС под контролем Украины уже подготовили к зиме.

31 августа 2023 года "Энергоатом" после планового ремонта подключил к сети атомный энергоблок. Энергоблок добавил к энергосистеме еще 1 ГВт мощности.

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