Россияне повредили на юге Украины теплоэлектроцентраль, а не теплоэлектростанцию, как сообщалось ранее.

Министерство энергетики Украины опровергает информацию о том, что в ночь на 28 сентября в результате российской атаки была повреждена теплоэлектростанция на юге Украины, как ранее сообщали в "Укрэнерго".

В ведомстве отмечают, что все тепловые электростанции, которые расположены на контролируемой Украиной территории, - в работе. Они активно готовятся к новому отопительному сезону.

Тем не менее, по данным Минэнерго, в результате ночного обстрела пострадала украинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая не работала на момент атаки.

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"К сожалению, прошлой ночью во время обстрела была повреждена ТЭЦ в одном из городов на юге страны. В частности, произошло возгорание склада. Силами спасателей пожар удалось потушить. ТЭЦ на момент обстрела не работала", - добавили в Минэнерго.

Ситуация в энергетике

Сегодня утром пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщила о том, что вчера вечером, во время последнего массированного российского обстрела, была повреждена тепловая электростанция на юге страны.

Украинские чиновники постоянно готовят украинцев к тому, что в грядущий отопительный сезон россияне могут повторить прошлогодний "энергетический террор", в результате чего не исключено повторение блэкаутов.

Так, начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупреждает, что россияне накапливают высокоточные "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой по объектам критической инфраструктуры.

По прогнозам военного эксперта и майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, будущей зимой РФ может прибегать к 2-3 ракетным атакам в месяц. По его словам, оккупанты будут использовать все, что у них есть - баллистические и крылатые ракеты, но основной упор будут делать на беспилотники.

Ввиду этого, энергетики активно готовятся к отопительному сезону. Некоторые виды защиты, которые на сегодня внедряются в нашей стране, ранее никогда в мире не применялись. В частности, глава "Укрэнерго" сообщил, что Украина оборонять свои энергообъекты "активными" и "пассивными" видами защиты: как с помощью систем ПВО, так через особые инженерные укрепления.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинская энергетика готова к зиме на 80%. Он добавил, что после массированных обстрелов россиян прошлой зимой, уже восстановлено большинство объектов энергетики.

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