Появились фото и видео задержания террориста в БЦ в Киеве

Мужчину задержали правоохранители. Операцией руководила СБУ.

Гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, угрожавшего взорвать отделение банка в центре Киева, задержали представители силовых ведомств.

Видео момента захвата террориста опубликовано в Telegram каналах "112 канал" и "Страна".

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать бизнес-центр, после штурма. Операцией руководил СБУ.

Также СБУ опубликовала фото задержания террориста:

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. После этого на место прибыли силовики, ограничив доступ в здание и движение по прилегающим улицам.

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