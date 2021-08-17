Депутат Криворожского городского совета Виктория Третяк, представляющая фракцию "Блок Вилкула", утверждает, что на теле покойного мэра Константина Павлова были телесные повреждения.
Об этом Третяк заявила в комментарии "Сегодня". По ее словам, эти травмы не похожи на те, которые бывают после падения, а напоминают скорее последствия избиения. Депутат сделала подобные выводы после того, как увидела фото Павлова, которые показали чиновникам.
"Мы четко увидели - там есть следы от удара - руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", - сказала она.
Также Третяк утверждает, что к расследованию дела изначально не допустили криворожских правоохранителей. Вместо этого ждали полицейских из столицы.
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Она также указывает на другие необычные моменты.
"Не стало вещей, которые там были - его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. На вопрос почему рубашка разорвана на грудной части - если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу - дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", - добавила депутат.
Смерть Константина Павлова - что известно
- 15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.
- Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.
- Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.
- Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.