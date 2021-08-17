Третяк утверждает, что подобные удары не являются следствием падения.

Депутат Криворожского городского совета Виктория Третяк, представляющая фракцию "Блок Вилкула", утверждает, что на теле покойного мэра Константина Павлова были телесные повреждения.

Об этом Третяк заявила в комментарии "Сегодня". По ее словам, эти травмы не похожи на те, которые бывают после падения, а напоминают скорее последствия избиения. Депутат сделала подобные выводы после того, как увидела фото Павлова, которые показали чиновникам.

"Мы четко увидели - там есть следы от удара - руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", - сказала она.

Также Третяк утверждает, что к расследованию дела изначально не допустили криворожских правоохранителей. Вместо этого ждали полицейских из столицы.

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Она также указывает на другие необычные моменты.

"Не стало вещей, которые там были - его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. На вопрос почему рубашка разорвана на грудной части - если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу - дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", - добавила депутат.

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Юрий Годован