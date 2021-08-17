По данным журналистов, правоохранители якобы владеют этой информацией, но пока не озвучивают ее.

Правоохранителям известна причина вероятного самоубийства криворожского мэра Константина Павлова. Подобное решение чиновника, по данным СМИ, связано с минувшими выборами.

Об этом пишет "Сегодня" в своем Телеграм-канале.

По данным журналистов, в МВД пока не планируют обнародовать имеющуюся информацию. Также не будут публиковать полное видео с камер наблюдения в доме Павлова, которое уже есть у следствия.

"В общих чертах ситуация, по данным нашего источника следующая: Павлов участвовал в местных выборах 2020, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства в том числе и криминальных структур, которые не смог возвратить. Вероятно следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида", - говорится в сообщении.

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Юрий Годован