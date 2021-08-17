Правоохранителям известна причина вероятного самоубийства криворожского мэра Константина Павлова. Подобное решение чиновника, по данным СМИ, связано с минувшими выборами.
Об этом пишет "Сегодня" в своем Телеграм-канале.
По данным журналистов, в МВД пока не планируют обнародовать имеющуюся информацию. Также не будут публиковать полное видео с камер наблюдения в доме Павлова, которое уже есть у следствия.
"В общих чертах ситуация, по данным нашего источника следующая: Павлов участвовал в местных выборах 2020, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства в том числе и криминальных структур, которые не смог возвратить. Вероятно следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида", - говорится в сообщении.
Смерть Константина Павлова - что известно
- 15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.
- Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.
- Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.
- Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.