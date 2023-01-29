Трагедия произошла в частном доме в Княжичах.

В селе Княжичи под Киевом 3 человека погибли от отравления угарным газом в результате неправильной эксплуатации электрогенератора. Об этом сообщил глава областного управления полиции Андрей Небытов.

"В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину", – сообщил он.

По предварительной версии, причиной трагедии стал электрогенератор, установленный в плохо вентилируемом гараже, примыкающем к жилой части дома.

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"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людях!" – написал глава полиции региона.

Отключения света в Украине

По данным "Укрэнерго", дефицит электроэнергии в Украине остается значительным. Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия обстрела 26 января.

При этом самая тяжелая ситуация сложилась в одесском регионе. Там потребителей призывают готовиться к более длительным отключениям электроэнергии.

В компании Yasno объяснили, почему длительное отсутствие света не приводит к снижению цифр в платежках. Все дело в отложенном потреблении, говорят энергетики.

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