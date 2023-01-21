Мужчина отмечает, что продажи электроэнергии не было.

В сети наделал шума пост предпринимателя из Одессы Дмитрия Осовского, которого суд оштрафовал на 17 тысяч гривень за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света. Об этом сам фигурант дела сообщил в Facebook.

Осовский утверждает, что судья даже не хотел его слушать. Его обвиняют в нарушении ст. 164 КУоАП, в деле указано "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или в то время, когда лицензия закончилась".

"Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил", — написал возмущенный мужчина.

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Ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии не нужно получать лицензию.

Одессита обвиняют в том, что он использовал копицентр как коворкинг, то есть "продавал электроэнергию".

Как украинцы живут в условиях отключения света

В конце ноября Украина пережила блэкаут из-за атаки РФ по объектам критической инфраструктуры. У в нашем государстве возникли серьезные проблемы с электро-, тепло - и водоснабжением. Тогда власти решили развернуть "пункты несокрушимости" - это специально обустроенные места, где можно согреться и подзарядить телефон.

Бизнес в условиях отключения света устанавливает генераторы. Некоторые предприниматели, например, владельцы кофеен повышают стоимость своих товаров, когда работают от генератора.

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