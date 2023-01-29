В настоящее время потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и было в субботу.

Дефицит в энергетической системе Украина неизменно остается значительным.

"Потребление электроэнергии: на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще является значительным", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

При этом, как отмечается, идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

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"В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается восстановление плановой схемы питания региона", - добавили в компании.

Ракетные удары по Украине и выключение света - что известно

С октября 2022 года российские оккупанты активно уничтожают украинскую энергетическую систему, что привело к аварийным и плановым отключениям света.

Один из ракетных ударов произошел 26 января 2023 года, когда Россия совершила массированную воздушную атаку по территории Украины. Захватчики били дронами и ракетами, были зафиксированы поражения в 11 областях.

В результате вражеской атаки в Украине погибли 11 мирных жителей, еще 11 ранены.

28 января в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии на выходных в Украине несколько уменьшилось, но дефицит в энергосистеме остается значительным.

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