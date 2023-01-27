В результате ракетного удара по Одесской области сильно поврежден объект энергетики.

Потребители в Одесской области должны готовиться к более длительным отключениям электроэнергии из-за вчерашнего удара врага по энергетическому объекту.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона. По его словам, в результате ракетного удара по Одесской области есть очень много повреждений, которые энергетикам нужно починить в течение определенного времени. В области одна из самых сложных ситуаций.

"Нужно готовиться к более длительным отключениям, к, к сожалению, нестабильной работе сети до тех пор, пока не будет установлено оборудование взамен поврежденного и не будет восстановлена более-менее стабильная работа для передачи необходимого объема, которая соответствует графикам. Для этого нужно несколько дней", - сказал он.

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При этом объекты критической инфраструктуры, в частности котельные и водоканалы, были запитаны еще вчера.

Последний обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 26 января Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.

По состоянию на сегодня, 27 января, из-за дефицита электроэнергии применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях.

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