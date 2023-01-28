Временное отсутствие электричества не означает пропорциональное снижение общего потребления, говорят в Yasno.

Счета украинцев за электричество не уменьшаются, а порой даже растут, хотя без света приходится сидеть иногда и по полдня. Почему так происходит, объяснил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Дело в отложенном, или повышенном потреблении электроэнергии после того, как [электро]снабжение восстанавливают. Когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления", – пояснил Коваленко.

Он отметил, что с учетом такого отложенного энергопотребления итоговые объемы получаются теми же, что и в период до перебоев со светом.

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"Зачем тогда вообще выключать? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать", – заявил Коваленко.

Он отметил, что цифры в платежках могут оказаться выше ожиданий еще и потому, что показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно. В такой ситуации энергокомпания может насчитать плату не по фактическому потреблению, а по среднему показателю за прошлые периоды.

Текущая ситуация в энергетике

По заявлениям "Укрэнерго", в настоящее время сохраняется значительный дефицит мощностей, но и потребление электроэнергии тоже несколько уменьшилось. При этом самая сложная ситуация в Одесской области.

В целом, как заявляют в ДТЭК, сейчас около 75% тепловой генерации Украины нуждаются в восстановлении после российских атак. Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления нормального электроснабжения.

На этом фоне в Польше открыли новый энергетический хаб rescEU. Он станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине в связи с российскими ударами по украинской энергоинфраструктуре.

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