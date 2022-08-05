Во время обыска мужчина пытался застрелить представителей СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную и совершенно тайную информацию относительно актуальной военно-политической ситуации в Украине.

Кроме этого, переправлял оккупантам закрытые данные о мерах, которые проводят ВСУ и другие подразделения украинских Сил обороны для отпора вооруженной агрессии.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, которые прибыли для проведения процессуальных действий. Бывший чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова", - говорится в сообщении.

Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов, а затем работал на различных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

"В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе", - добавили в СБУ.

По заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

По данным СБУ, много лет враг работал над тем, чтобы насытить своими агентами различные органы власти и силовые структуры Украины.

Сейчас задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Ранее сообщалось о задержании бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене.

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