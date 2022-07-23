Сивкович проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что 5-я служба федеральной Службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора.

Привлекли "фэсбэшники" к своей деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности Владимира Сивковича. Также к преступной группе принадлежал экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, который в свою очередь привлек в группу других граждан Украины.

По данным ГБР, Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, а на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, которые имеют разведывательные возможности на территории Украины и способны оказывать помощь работникам ФСБ.

Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

Также сообщено о подозрении в госизмене трем сотрудникам ФСБ РФ.

В ГБР напомнили, что 16 июля в результате спецоперации был задержан бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или собирании с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Разгон студентов на Майдане:

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

14 декабря тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Сивковичу, главе КГГА Александру Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и замначальника киевской милиции Петру Федчуку.

По версии следствия, в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, будучи главой КГГА, действуя по предварительному сговору с Сивковичем, Коряком и другими высокопоставленными чиновниками, дал указание о завозе на Майдан Незалежности в городе Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки.

12 февраля стало известно, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года.

Позже в прокуратуре Киева уточнили, что суд закрыл уголовное производство в отношении Попова, Сивковича, Коряка и Федчука на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний.

14 марта 2014 года Апелляционный суд г. Киева отменил указанное решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд.

26 мая 2014 года Печерский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-главы КГГА Александра Попова и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича в причастности к разгону Євромайдану 30 ноября прошлого года.

9 июня 2022 года суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича за силовой разгон студентов на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году.

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