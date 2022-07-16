Фигурант уголовного производства был освобожден от должности в марте этого года.

Силовики задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Об этом сообщили в пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде.

Место задержания там не уточнили.

По данным источника издания в правоохранительных органах, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе "государственную измену".

В ведомстве отдельно напомнили, что фигурант уголовного производства был освобожден от должности в марте этого года.

В СБУ указали, что противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений работы.

"Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, которая способна противодействовать сильному врагу, который наносит ущерб государственной безопасности Украины", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в СБУ заявили, что на причастность к корректировке ракетных обстрелов Винницы проверяют 300 человек.

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