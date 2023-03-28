Он дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

Президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву сообщили о подозрении в препятствовании поставки боевого вертолета для Главного управления разведки Министерства обороны в апреле 2022 года.

Как сообщает Служба безопасности Украины в Telegram, контрразведка и следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич", который подозревается в работе на агрессора.

Установлено, что в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО относительно возмездной передачи ведомству вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте, однако намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа.

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С этой целью он дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

"Выполняя распоряжение чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту президенту АО "Мотор Сич" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В СБУ напомнили, что чиновник был задержан в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Госизмена Богуслаева - детали

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

24 октября в СБУ опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом. Согласно материалам следователей, даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым, фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

Шевченковский районный суд города Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Богуслаеву было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

7 ноября стало известно, что государство провело принудительное отчуждение в свою собственность "Мотор Сичи".

29 ноября министр обороны Алексей Резников своим приказом назначил генеральным директором ПАО "Мотор Сич" Алексея Никифорова.

В начале февраля 2022 года СБУ сообщила новое подозрение бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Содействие деятельности террористической организации).