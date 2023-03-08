Вячеслав Богуслаев высказывал пожелания своим бизнес-партнерам в России, чтобы Путин довел намерение оккупации Украины до конца.

Журналисты обнародовали ранее неопубликованные разговоры предателя Вячеслава Богуслаева еще в статусе президента корпорации "Мотор Сич", которые он вел с влиятельными представителями российского военно-промышленного комплекса уже во время полномасштабной войны.

Во время этих разговоров Богуслаев жаловался на мародерство оккупантов (вывезли сельхозоборудование и зерно у него с предприятия на Херсонщине) и на ракетные обстрелы армией РФ, пишет Радио Свобода.

"Народ же ждал! Народ ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты. Зашли ребята ваши. Грабеж страшный! Вячеслав Саныч вам привет всем передает. Он познакомился с "Искандером-М", это ракета с шариками. В Запорожье нет войск. На**я они х***ят по Запорожью? Идиоты, бл***.",- писал он.

В ответ на это влиятельные собеседники его по-разному успокаивали: "Пусть Вячеслав Александрович не переживает, мы его бережем как око".

При этом Богуслаев высказывал пожелания своим бизнес-партнерам в России, чтобы Путин довел намерение оккупации Украины до конца.

"Если Путин кончит, потом националисты нас кончат, бл***.", - писал предатель.

Также он продолжал договариваться с российскими бизнес-партнерами о тайной поставке в РФ двигателей для военных вертолетов – в частности, через Китай.

Дело Богуслаева о госизмене: что известно

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержание президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Он имеет российское гражданство с 2000 года. Впоследствии суд города Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержание под стражей.

В феврале Служба безопасности Украины сообщила новое подозрение бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву из-за сотрудничества с российскими террористами.