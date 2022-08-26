Авторами соответствующей инициативы стали несколько нардепов.

В День Независимости, 24 августа, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о прекращении полномочий всех парламентариев от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Об этом свидетельствуют данные на сайт ВР, а также сообщает движение "ЧЕСТНО"

Инициаторами проексту стали трое нардепов от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, и один из "Слуги народа" Олег Дунда.

Авторы документа предлагают досрочно прекратить полномочия депутатов от ОПЗЖ, ведь они вышли из состава депутатской фракции указанной партии, а некоторые вообще выехали за границу.

Ликвидация "ОПЗЖ": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность "ОПЗЖ"и еще более десятка партий.

14 апреля в ВР было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ", а также всех ее прав. Среди таких прав, в частности, участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

Тогда первый вице-спикер Корниенко сообщил, что от "ОПЗЖ" осталось ориентировочно 34 депутата, и они все стали внефракционными.

Позже в ВР депутаты, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В состав группы, которую возглавил Юрий Бойко, вошли 25 депутатов (во фракции ранее было 44). В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

23 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что депутаты из бывшей фракции "ОПЗЖ" не имеют права менять название и оставаться в парламенте. По его словам, депутаты бывшей "ОПЗЖ" не должны переименовываться и создавать новые группы, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

12 мая в ВР было сообщено об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителям партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

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