Коллаборант попал в больницу с осколочными ранениями.

Во временно оккупированном городе Бердянске Запорожской области местные партизаны взорвали коллаборанта из местного ГАИ.

Об сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадал гауляйтер из местного ГАИ Александр Колесников (заместитель начальника). Сейчас он попал в больницу с осколочными ранениями.

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Как сообщал УНИАН, недавно в городе Бердянск Запорожской области, который захватили российские оккупанты, произошел взрыв. Взрыв в Бердянске произошел возле городского отдела полиции, который контролируют российские оккупанты.

Также 25 июля во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. С места происшествия сообщили, что он произошел в районе завода "Южгидромаш". Вероятнее всего, это последствия удара украинских защитников для ослабления позиций врага на оккупированной земле.

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