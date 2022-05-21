Это решение назвали "несвоевременным и неоправданным".

В Турции резко осудили решение Финляндии и Швеции именно сейчас вступить в НАТО. Этот шаг якобы может продлить и расширить войну в Украине.

С таким заявлением выступил Девлет Бахчели — глава "Партии националистического движения" (ПНД) и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий", — заявил лидер ПНД в своей речи перед представителями партии.

Далее Бахчели выразил мнение, что вступление Финляндии и Швеции в Альянс продлит войну в Украине, а границы боевых действий могут расшириться.

"Реакция России будет спровоцирована, если такое членство станет реальностью. Не следует недооценивать возможность того, что война в Украине перекинется на Швецию, если эти два северных европейских государства будут приняты в НАТО", — продолжил Бахчели.

Напомним, сегодня Эрдоган должен провести переговоры с Финляндией насчет ее вступления в НАТО. Состоится ли аналогичная беседа со Швецией, пока неизвестно.

Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

В середине мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что его страна не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция выступают "домом для многих террористических организаций".

После этого США начали выяснять позицию Анкары насчет вступления скандинавских стран в Альянс. А генсек НАТО сообщил, что Турция не будет блокировать заявки Финляндии и Швеции.

Тем временем глава ведущей фракции Европарламента — "Европейской народной партии" — Манфред Вебер предупредил о потенциальной изоляции Турции в НАТО, если она заблокирует прием Финляндии и Швеции.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

По данным The New York Times, Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в поддержке курдских террористов.

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