Смерть спортсменки в Одессе: полиция возмущена действиями врачей, будет открыто производство

В полиции заявили, что узнали о смерти девушки из СМИ.

Полиция Одесской области возмущена действиями областной клинической больницы, куда была доставлена и где умерла участница марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерина Катющева.

В отделе коммуникаций областной полиции сообщили, что о смерти девушки они узнали из СМИ, передает ТСН.

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"Больница даже не сообщила в полицию о смерти, узнали о факте смерти из СМИ. Сейчас полиция района Одессы, где расположена больница, выясняет все обстоятельства. По факту смерти будет открыто производство, но по какой квалификации говорить пока рано", - пояснили в полиции.

В Одесской областной клинической больнице не смогли дать ответ на вопрос, почему они не сообщили в полицию, Более того, в больнице не смогли подтвердить и то, что Екатерина Катющева была к ним доставлена. "Я не знаю, поступала ли она к нам. Пришлите нам запрос и мы Вам дадим ответ. Больше я ничего не буду комментировать", - сказали журналистам в приемной главного врача.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе умерла спортсменка, которая получила тепловой удар и исчезла во время марафона.

Катющеву, которая 13 июня пропала во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, искали 8 часов. Спортсменка пропала в районе Куяльницкого лимана, по дороге к финишу. Девушку искали полицейские, в том числе кинологи с собаками и спецподразделение с приборами ночного видения, и волонтеры.

Катющеву, которая находилась без сознания, нашли возле лимана и доставили в областную больницу.

Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, затем, пролежав до ночи в болотистой почве, перемерзла. 14 июня девушка умерла от инсульта.

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