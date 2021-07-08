Женщине помогли неравнодушные граждане / скриншот из видео
В Киеве женщина провалилась в яму с кипятком.
Видео инцидента опубликовал KievMap.
Инцидент произошел неподалеку от станции метро Героев Днепра.
«Коммунальщики чуть не сварили женщину... К счастью, ей быстро помогли оттуда выбраться», - говорится в комментарии к видео.
Сообщается, что асфальт провалился прямо под ее ногами.
Неподалеку со станцией метро Героев Днепра женщина провалилась в яму с кипятком
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