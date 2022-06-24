В соцсетях очевидцы сообщают, что мужчину нашли повешенным на том же дереве, что и его подругу.

В Одесском районе Одесской области обнаружили мертвым мужчину, 16-летнюю подругу которого вчера нашли повешенной.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

23 июня в Одесской области в лесополосе обнаружили повешенной 16 – летнюю сироту - Елену Патало.

Известно, что девочку после смерти родителей воспитывали дедушка с бабушкой. По словам опекунов, в последнее время между ними и внучкой возникали конфликты из-за ее дружбы со взрослым мужчиной.

Этот мужчина заявил правоохранителям, что 22 июня после встречи с ним девушка сказала, что идет домой и больше он ее не видел.

По факту гибели девушки открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Самоубийство".

"Мужчину обнаружили сегодня повешенным в лесополосе недалеко от дома. По словам матери погибшего, он был опечален известием о смерти подруги. Родители старались не оставлять сына самого. Но он при первой же возможности сбежал из дома. Нашли его на месте гибели девушки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские расследуют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины. На месте работают следственно-оперативная группа и медицинские эксперты. Следов насильственной смерти на теле покойного, как утверждают в полиции, не выявлено.

Следователи предварительно квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "Самоубийство".

В социальных сетях очевидцы сообщают, что мужчину нашли повешенным на том же дереве, что и его подругу.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Нацполиции Херсонщины совершил самоубийство после плена оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: