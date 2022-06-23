После плена российских оккупантов покончил с собой экс-начальник полиции общественной безопасности Главного управления Нацполиции Херсонской области Олег Худяков.
Об этом сообщило издание "Мост"со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что 51-летний Худяков был похищен и неделю находился в российском плену.
СМИ предположили, что оккупанты пытались вынудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам его семьи – у него остались жена и сын.
"Мост" пишет, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что из российского плена освободили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, которого оккупанты похитили 14 июня.