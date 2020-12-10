Сегодня в зале заседаний Малиновского районного суда Одессы порезали себя острым предметом двое фигурантов дела об организации бунта в Южной исправительной колонии (№51) в 2019 году.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь суда Арина Лебедюк, сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения семерым обвиняемым.
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«Сегодня шестерым из них продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Когда судья оглашал решение, двое обвиняемых начали наносить себя ранения по разным частям тела – руке, в области живота», - рассказала пресс-секретарь.
Лебедюк подчеркнула, что сотрудники суда оперативно вызвали скорую помощь, которая оказала мужчинам необходимую медицинскую помощь.
В пресс-службе добавили, что из-за повторившегося акта аутоагрессии (нанесение себе повреждений) в дальнейшем дело будет слушаться без присутствия в зале обвиняемых.
Данное решение, как пояснила Лебедюк, суд принял на основании ст. 330 (меры к нарушителям порядка судебного заседания) УПК Украины.
Также в ходе заседания стало известно, что два адвоката не могут присутствовать в суде из-за болезни, в связи с чем обвиняемым предложили замену защитников.
С этим не согласился один из фигурантов, поэтому ему пока мера пресечения не продлена – дана возможность определиться с выбором адвоката.
Бунт в колонии Одессы: что известно
- 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.
- Полиция открыла производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
- Вячеслав Аброськин, занимавший в то время пост первого замначальника Нацполиции Украины, заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».
- Руководство Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции заявило, что мятеж был инициирован заключенными «негативной направленности» во главе с так называемым «смотрящим» за колонией. Также сообщалось, что мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.
- После бунта колонию расформировали – около 450 осужденных направили в другие исправительные учреждения.
- Зимой 2020 года прокуратура сообщила о подозрении семерым мужчинам, которые принимали активное участие в беспорядках.
- 23 октября в Малиновском районном суде Одессы в зале заседаний все они нанесли себе ранения острыми предметами. Как оказалось, это было лезвие, фрагмент которого один из обвиняемых пронес в ноздре носа.
- 2 ноября судья Сергей Черевко перед началом очередного заседания отметил, что воспринимает акт аутоагрессии (повреждение себе различных частей тела) обвиняемых, как неуважение к суду. Он сказал, что в случае повторения подобной ситуации, будет поставлен вопрос об удалении обвиняемых из зала заседания.
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