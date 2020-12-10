Из-за повторяющихся актов членовредительства в дальнейшем дело будет слушаться без присутствия обвиняемых.

Сегодня в зале заседаний Малиновского районного суда Одессы порезали себя острым предметом двое фигурантов дела об организации бунта в Южной исправительной колонии (№51) в 2019 году.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь суда Арина Лебедюк, сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения семерым обвиняемым.

Читайте такжеХотел умереть: в центре Одессы мужчина угрожал взорвать McDonald's (видео)

«Сегодня шестерым из них продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Когда судья оглашал решение, двое обвиняемых начали наносить себя ранения по разным частям тела – руке, в области живота», - рассказала пресс-секретарь.

Лебедюк подчеркнула, что сотрудники суда оперативно вызвали скорую помощь, которая оказала мужчинам необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе добавили, что из-за повторившегося акта аутоагрессии (нанесение себе повреждений) в дальнейшем дело будет слушаться без присутствия в зале обвиняемых.

Данное решение, как пояснила Лебедюк, суд принял на основании ст. 330 (меры к нарушителям порядка судебного заседания) УПК Украины.

Также в ходе заседания стало известно, что два адвоката не могут присутствовать в суде из-за болезни, в связи с чем обвиняемым предложили замену защитников.

С этим не согласился один из фигурантов, поэтому ему пока мера пресечения не продлена – дана возможность определиться с выбором адвоката.

Бунт в колонии Одессы: что известно

27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

Полиция открыла производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Вячеслав Аброськин, занимавший в то время пост первого замначальника Нацполиции Украины, заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».

Руководство Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции заявило, что мятеж был инициирован заключенными «негативной направленности» во главе с так называемым «смотрящим» за колонией. Также сообщалось, что мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.

После бунта колонию расформировали – около 450 осужденных направили в другие исправительные учреждения.

Зимой 2020 года прокуратура сообщила о подозрении семерым мужчинам, которые принимали активное участие в беспорядках.

23 октября в Малиновском районном суде Одессы в зале заседаний все они нанесли себе ранения острыми предметами. Как оказалось, это было лезвие, фрагмент которого один из обвиняемых пронес в ноздре носа.

2 ноября судья Сергей Черевко перед началом очередного заседания отметил, что воспринимает акт аутоагрессии (повреждение себе различных частей тела) обвиняемых, как неуважение к суду. Он сказал, что в случае повторения подобной ситуации, будет поставлен вопрос об удалении обвиняемых из зала заседания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая