26-летний Роман пытался сбежать, но его догнали прямо на Майдане - никто на помощь ему не пришел.

В центре Киева группа пассажиров избила таксиста Uber из-за просьбы надеть маски.

Об этом сообщить PavlovskyNEWS.

26-летний таксист Роман рассказал, что трое пассажиров на него напали ранним утром на Майдане напротив памятника "Глобус".

Когда водитель попросил пассажиров надеть маски, один из них начал его душить. Таксист сумел вырваться из машины, но злоумышленники догнали его, повалили на землю, а после избивали ногами и никто из проезжающих мимо водителей не остановился помочь пострадавшему.

Кроме того, пассажиры угрожали Роману расправой, если он не отвезет их в Бровары в Киевской области бесплатно, что водителю и пришлось сделать.

Читайте такжеИзбил и вытолкал на асфальт: в Киеве таксист выбросил из авто пассажира (видео)После этого Роман обратился за медицинской помощью: врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Не исключено, что ему понадобится операция на лице.

Потерпевший уже обратился в полицию - правоохранители пообещали приехать к нему 29 октября в больницу. В Uber отказываются предоставлять информацию о пассажирах без официального запроса правоохранителей.

Как уже сообщал УНИАН, в Киеве трое злоумышленников жестоко избили другого таксиста, обвинив его в изнасиловании знакомой.

Автор: Станислав Кожемякин