В результате инцидента пострадали две женщины и ребенок.

В селе Космач Ивано-Франковской области вчера во время конфликта с местными жителями, которые самовольно останавливали машины из-за информации, что у них могут быть военкомы, пострадали три человека, среди них - 6-летняя девочка.

Как сообщила в соцсети одна из пострадавших Иванна Ванджурак, она за рулем автомобиля вместе с малолетней дочерью ехала из соседнего села в отделение "Новой почты" в Космаче.

"Возле АЗС меня остановила толпа разъяренных женщин, двое из них были в состоянии алкогольного опьянения, в руках у них были биты, разные металлические штуки...", - написала женщина.

После разговора через открытое окно и проверки ее телефона толпа пропустила машину. Однако на обратном пути женщину снова остановили.

"Сказали, что я приехала к ним в село сдавать их мужей, что я – наводчица военкомов", - рассказывает Ванджурак.

Она отмечает, что женщины вырывали через окно ключи из машины и хотели ее оттуда вытащить.

"Одна женщина запихнула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы, и я ничего не могла сделать", - делится подробностями инцидента потерпевшая.

Женщина утверждает, что получила сотрясение мозга, а ребенок – ушиб носа.

В полиции Ивано-Франковской области заявили выясняют обстоятельства инцидента.

По данным полицейских, жители села получили ложную информацию, которая была распространена по локальным группам в социальной сети.

"Около сотни человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения, в результате которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу. Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы и вскоре люди разошлись", - сообщили правоохранители.

В полиции ожидают результаты экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ситуация с мобилизацией в Украине

В Украине продлено военное положение и мобилизация. Для ее усиления сегодня, 7 февраля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

Ранее военкомы применяли практику силового задержания военнообязанных на улицах украинских городов.

В январе президент Владимир Зеленский заявил, что считает неправильным, когда представители ТЦК с применением силы забирают с улиц мужчин, которые не приходят в военкоматы.

Вас также могут заинтересовать новости: