Автобус компании попал в новую масштабную аварию, где пострадали 15 человек.

В итальянской Венеции приказали остановить движение автобусов компании La Linea. Автобус именно этого перевозчика попал в масштабное ДТП, где погиб 21 человек, в том числе девять украинцев.

Об этом сообщает AP. Такое решение мэр города принял после того, как автобус этой компании попал во второе масштабное ДТП. Произошло это 14 октября – транспортное средство влетело в ограждение возле жилого здания. Пострадали 15 человек. Правоохранители сообщают, что водитель не справился с управлением электробуса во время поворота в квартале Местре.

Отмечается, что ранее автобус той же компании упал с высоты в несколько метров и загорелся, в результате чего погиб 21 человек, среди которых 9 украинцев, 4 румына, 3 немца, 2 португальца, хорват, южноафриканец и водитель, который был итальянцем.

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ДТП в Италии

3 октября 2023 года в итальянской Венеции произошла масштабная ДТП с автобусом. Транспортное средство упало с эстакады и загорелось. На тот момент в салоне было 40 пассажиров, среди которых и граждане Украины. 21 человек погиб.

Также известно о 15 пострадавших, двое из которых – дети. Среди травмированных было пятеро украинцев.

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