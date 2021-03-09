Событие находится на контроле МИД Украины / фото REUTERS

Состояние девяти граждан Украины, которые попали в ДТП в Польше, остается тяжелым.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Польше: врачи отказывались лечить двух пострадавших украинцев

«По состоянию на 7:00 9 марта, согласно информации Министерства иностранных дел Украины, в лечебных учреждениях республики Польша находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)», - говорится в сообщении.

Событие находится на контроле МИД Украины.

ДТП с украинцами в Польше: что известно

Читайте такжеДТП в Польше: пассажиры неоднократно жаловались на перевозчика

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина