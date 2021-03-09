В лечебных учреждениях Польши находятся 24 человека.

Состояние девяти граждан Украины, которые попали в ДТП в Польше, остается тяжелым.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 7:00 9 марта, согласно информации Министерства иностранных дел Украины, в лечебных учреждениях республики Польша находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)», - говорится в сообщении.

Событие находится на контроле МИД Украины.

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Ночью 6 марта во Подкарпатском воеводстве в Польше, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 украинцев.

Пять человек погибли, еще 35 были доставлены в больницы. Вечером 24 украинца выехали на родину.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

В Польше предъявили обвинение в непреднамеренном совершении аварии на наземном транспорте водителю автобуса, попавшего в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Наталья Ничишина