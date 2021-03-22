Ночью в Польше перевернулся микроавтобус с гражданами Украины, погиб один человек, еще 5 были госпитализированы.

Украинка, одна из госпитализированных в Польше после ДТП, находится в тяжелом состоянии.

Об этом Генеральное консульство Украины в Люблине сообщает в Twitter.

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"ГКУ в Люблине в круглосуточном режиме занимается помощью пострадавшим и сопровождением дела с аварией автобуса ночью 21 марта 2021 года. Консул выехал на место происшествия, одна женщина в тяжелом состоянии в больнице, водитель погиб, у других опасности для жизни нет", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Польше: что известно

В ночь на 22 марта в Польше, вблизи города Кашице, перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины.

В результате аварии один человек погиб, пятеро были госпитализированы.

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Автор: Виталий Саенко