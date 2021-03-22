В Польше на территории Подкарпатского воеводства в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще 5 граждан госпитализированы.
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Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в Twitter.
"Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы", - написал спикер.
По его словам, Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, оказывает пострадавшим консульскую помощь.
Подробные обстоятельства произошедшего еще не известны. По предварительной информации, автобус врезался в ограду и вылетел в кювет.
Отмечают, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.
Как сообщают местные СМИ, авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли 5 человек.
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