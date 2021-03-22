В автобусе находилось 10 украинцев, один из них - погиб.

В Польше на территории Подкарпатского воеводства в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще 5 граждан госпитализированы.

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Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в Twitter.

"Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы", - написал спикер.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, оказывает пострадавшим консульскую помощь.

Подробные обстоятельства произошедшего еще не известны. По предварительной информации, автобус врезался в ограду и вылетел в кювет.

Отмечают, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли 5 человек.

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Автор: Виталий Саенко