Женщина-водитель иномарки не справилась с управлением и съехала в кювет. Погибла ее мать.

В Одесской области в ДТП погибла пенсионерка, еще двое 9-летних детей госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня на трассе Одесса-Рени около 13:00.

«В селе Николаевка-Новороссийская один человек погиб, еще трое - травмированы», - сообщили в главке.

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По предварительной информации работников Саратского отделения полиции, 45-летняя жительница города Белгород-Днестровский - водитель автомобиля Opel - не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В салоне, кроме женщины-водителя, находились ее 71-летняя мать, 9-летний сын и его приятель-ровесник.

От полученных травм пожилая женщина погибла, детей госпитализировали - у них ушибы грудной клетки. Водителю, получившей легкие травмы, госпитализация не понадобилась.

Сейчас полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая