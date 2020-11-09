В Одессе полицейские задержали женщину, которая завладела автомобилем таксиста и совершила на нем ДТП.
Читайте такжеАвтомобильное гнездование: на Львовщине машина после ДТП застряла на дереве (видео)Об этом сообщают в Приморском отделе полиции в Одессе.
Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала.
Двигаясь по центру города, она не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотренное ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.
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