По предварительным данным, водитель-нарушитель был трезвым, каких-либо внешних признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не было.

Сегодня в Одессе в результате наезда иномарки на остановку общественного транспорта на проспекте Небесной сотни травмированы четыре человека, в том числе двое подростков.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, водитель Toyota, двигаясь по указанному проспекту, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили люди, находившиеся на остановке: 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний мальчик и 48-летняя женщина.

"Сейчас они в больнице. Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови", - сообщили в главке.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления Нацполиции Олег Бех, водитель пояснил правоохранителям, что, передвигаясь по проспекту Небесной сотни, увидел препятствие (автомобиль) и, чтобы избежать столкновения, "взял вправо". В результате он, проскочив бордюр, выехал на тротуар и врезался в остановочный комплекс.

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Упомянутое "препятствие", столкновения с которым пытался избежать водитель Toyota, это автомобиль BMW.

По словам Беха, водитель Toyota, 1971 года рождения, по предварительным данным, был трезвым, каких-либо внешних признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не было. Он не является владельцем данного автомобиля.

Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В мэрии сообщили, что 48-летняя женщина доставлена в Одесскую областную клиническую больницу. У потерпевшей - перелом голени.

"Ей предстоит операция. Еще одна потерпевшая - в ГКБ №1", - сообщили в горсовете.

Подростки - в Одесской областной детской клинической больнице,

"15-летняя девочка - жительница Николаева. У нее - перелом голени, порезы лица. Ее оперируют, после чего поместят в реанимацию. Мальчик, 16 лет, перелом голени, множественные ушибы и порезы. Находится в операционной", - рассказали в мэрии.

Напомним, вечером 10 ноября в Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной сотни - возле ТРЦ "Сити-Центр", автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Четверых пострадавших доставили в больницу.

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Автор: Лариса Козовая