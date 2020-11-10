В Одессе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие.
Читайте такжеВ Одессе молодчики сорвали флаг Евросоюза и потоптались по нему (видео)Как сообщили журналистам в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня вечером напротив торгово-развлекательного центра «Сити-Центр», на проспекте Небесной Сотни.
«В связи с дорожной событием по проспекту Небесной сотни, движение в районе ТЦ «Сити-Центр» затруднен. Патрульные полицейские осуществляют ручное регулирование дорожного движения и отводят транспорт», - сообщили в управлении.
Как уточнили в региональном главке Нацполиции, сообщение о том, что автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта, поступило в полицию в 18:30.
В это время на остановке были люди.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, травмы получили 4 человека, их забрала скорая помощь.
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