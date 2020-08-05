В центре Одессы произошло масштабное ДТП: разбросаны обломки авто, пострадавшие лежали на тротуаре (фото)
В Одессе на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской в ночь на 5 августа произошла серьезная авария с участием минимум четырех автомобилей.
Есть несколько пострадавших. Об этом сообщает местный сайт "Одесса.онлайн".
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По словам свидетелей аварии, обломки машин разбросаны на перекрестке и тротуарах. На месте работают спасатели, полиция и "скорая"- медики оказывают помощь травмированным.
Кроме того, по информации СМИ, пострадавшим, которые лежат на тротуаре, на помощь пришли прохожие.
В пресс-службе управления патрульной полиции сообщили, что авария произошла с участием двух легковушек. Пострадали водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 3 августа на трассе Крюковщина-Тарасовка Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, четверо получили ранения.
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