В Кривом Роге нетрезвый водитель сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на странице в Facebook.
На записи видно, что водитель троллейбуса остановился, чтобы пропустить подростков, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, - нет. Поэтому на скорости он сбил обоих.
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Подростков с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Один из них - сын патрульной.
У виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.
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