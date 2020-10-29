На записи видно, что водитель троллейбуса остановился, чтобы пропустить подростков, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, - нет.

В Кривом Роге нетрезвый водитель сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на странице в Facebook.

На записи видно, что водитель троллейбуса остановился, чтобы пропустить подростков, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, - нет. Поэтому на скорости он сбил обоих.

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Подростков с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Один из них - сын патрульной.

У виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

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Автор: Денис Прядко