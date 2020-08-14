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В Киеве автомобиль въехал в кафе на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие (фото)

12:47, 14 августа 2020
Происшествия
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Машина влетела в прямо в кафе \ Фейсбук Lesya Shelest

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Инцидент произошел на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий затон.

По сообщениям пользователей соцсетей, водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на желтый сигнал светофора. Данную информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Киева, однако детали предоставить отказались, поскольку в ДТП есть пострадавшие и данные об аварии фиксируют сотрудники Нацполиции в Киеве.

ДТП произошло на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий затон \ Фейсбук Lesya Shelest

"Там есть пострадавшие, поэтому справку готовит Главное управление Нацполиции в Киеве", - пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП есть пострадавшие \ Фейсбук Lesya Shelest

В настоящее время УНИАН пытается получить комментарий пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения \ Фейсбук Lesya Shelest

ДТП на дорогах Украины:

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Перевод: Антонина Доломанжи

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