В Киеве автомобиль въехал в кафе на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие (фото)

ДТП произошло на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий затон.

В Дарницком районе Киева легковой автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие.

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Инцидент произошел на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий затон.

По сообщениям пользователей соцсетей, водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на желтый сигнал светофора. Данную информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Киева, однако детали предоставить отказались, поскольку в ДТП есть пострадавшие и данные об аварии фиксируют сотрудники Нацполиции в Киеве.

"Там есть пострадавшие, поэтому справку готовит Главное управление Нацполиции в Киеве", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время УНИАН пытается получить комментарий пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

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Перевод: Антонина Доломанжи