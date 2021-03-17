Обошлось без пострадавших.

В центре Киева ночью произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mercedes.

Как сообщает "Киев Оперативный", авария случилась на улице Владимирской. Машины двигались навстречу друг другу, а когда поравнялись, кто-то из водителей по неустановленным пока причинам внезапно повернул налево, выехав на встречную полосу. После этого и произошло столкновение.

"К счастью, хоть машины сильно побились, в аварии никто не пострадал. Оба водителя трезвые", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован