ДТП в центре Киеве / фото: Киев Оперативный Facebook
В центре Киева ночью произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mercedes.
Как сообщает "Киев Оперативный", авария случилась на улице Владимирской. Машины двигались навстречу друг другу, а когда поравнялись, кто-то из водителей по неустановленным пока причинам внезапно повернул налево, выехав на встречную полосу. После этого и произошло столкновение.
Фото: Киев Оперативный Facebook
"К счастью, хоть машины сильно побились, в аварии никто не пострадал. Оба водителя трезвые", - говорится в сообщении.
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