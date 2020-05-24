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В ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей (фото)

17:13, 24 мая 2020
Происшествия
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В ДТП погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса / facebook.com/MVS.LVIV

Читайте такжеЕхал на красный: в Одессе маршрутчик насмерть сбил пешехода на переходе (фото)Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По предварительной информации, погибли водитель и трое пассажиров автобуса. Еще четверо человек находятся в больнице.

ДТП произошло на трассе «Киев-Чоп». Грузовик ехал в сторону Львова, тем временем бус двигался во встречном направлении.

Правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Vito. Авария произошла на повороте прицеп фуры не вписался в поворот и задел левую сторону Mercedes Vito.

47-летний водитель и трое пассажиров, которые сидели за ним сразу погибли. Еще четырех пассажиров микроавтобуса доставили в больницу. Сейчас их диагнозы неизвестны.

Полиция расследует обстоятельства происшествия / facebook.com/MVS.LVIV

На месте происшествия работают следователи. Открыто уголовное производство.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одесской области автомобиль упал в реку, погибли двое мужчин.

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