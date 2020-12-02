скриншот видео
В Киеве вечером во вторник произошло еще одно серьезное ДТП. Ранее сообщалось об аварии на улице Выговского, где столкнулись сразу несколько авто.
О новом ДТП - на улице Саперно-Слободской сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. По сообщению очевидцев, столкнулись Citroen и Ford.
"Авто просто разорвало", - говорится в сообщении. Это хорошо видно на видео с места происшествия.
В ДТП обошлось без пострадавших. Причины аварии сейчас устанавливают.
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