Водителя микроавтобуса пришлось доставать спасателям.

В Киеве микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадал водитель автобуса. И полицейские, и прохожие удивляются, как такая авария вообще могла произойти.

Читайте такжеВ Харькове на остановке дотла сгорела маршрутка (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Микроавтобус - в искореженном состоянии, его передняя часть полностью разрушена. Водителя пришлось доставать спасателям», – говорится в сюжете.

Отмечается, что каким-то образом водитель вылетел на бульвар, сломал несколько деревьев, врезался в грузовик с другой стороны бульвара и остановился поперек дороги.

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Автор: УНИАН