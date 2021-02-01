В Киеве микроавтобус столкнулся с грузовиком – прямое включение
В Киеве микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадал водитель автобуса. И полицейские, и прохожие удивляются, как такая авария вообще могла произойти.
Читайте такжеВ Харькове на остановке дотла сгорела маршрутка (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Микроавтобус - в искореженном состоянии, его передняя часть полностью разрушена. Водителя пришлось доставать спасателям», – говорится в сюжете.
Отмечается, что каким-то образом водитель вылетел на бульвар, сломал несколько деревьев, врезался в грузовик с другой стороны бульвара и остановился поперек дороги.
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