Погибшим пассажирам микроавтобуса было от 16 до 21 года.

В Винницкой области в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, из которых двое несовершеннолетних.

Как сообщает полиция Винницкой области, авария произошла 16 октября около 17:20 неподалеку от с. Писаревка Винницкого района на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино.

Отмечается, что 36-летний водитель автомобиля DAF, житель Гайсинского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус RENAULT TRAFIK, за рулем которого был 48-летний винничанин, двигавшийся во встречном направлении.

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"В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров - жители Винницкого района 16, 17, 19, 23 лет и 21-летний житель Жмеринского района погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика с полученными травмами госпитализирован. Он задержан.

Автомобили помещены на штрафплощадку. У водителя DAF осуществлен забор крови для проведения токсикологической экспертизы.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В полиции добавили, что следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены окончательные обстоятельства и причины ДТП.

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