Под Запорожьем фура разорвала легковушку на части: четыре жертвы (фото, видео)

Водитель автомобиля "BМW" во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "MАN". Спасателям пришлось деблокировать тела погибших.

В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, в 7:45 в полицию поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге "Васильевка-Бердянск".

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля BМW (его данные устанавливаются), двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.

В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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